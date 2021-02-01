عاجل .. أمريكا تتوعد جيش ميانمار بعد إعلان الطوارئ واعتقال رئيس البلاد

وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان لها منذ قليل، إن الولايات المتحدة تعارض أى محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطى فى بورما، وستتخذ إجراءات قوية إذا لم يتم التراجع عن هذه الاعتقالات.
وأضافت : نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".
كان جيش ميانمار قد أعلن حالة الطوارئ وقال إنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير فى الانتخابات العامة العام الماضى.
وقال الجيش على تلفزيون مملوك للجيش إن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانج.
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