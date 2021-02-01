الشرطة الأمريكية : مقتل شخص وإصابة آخر فى إطلاق نار بـ مركز تسوق

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، فى بيان لها، إن القوات توجهت إلى مركز تسوق "فوكس ريفر" بالولاية عقب ورود بلاغات عن إطلاق نار فى المكان، لافتة إلى أن مطلق النار غادر المركز التجارى قبل وصول القوات، حيث لا يزال طليقا.

جدير بالذكر، أن هذا الحادث هو حلقة جديدة فى سلسلة حوادث إطلاق النار، والتى انتشرت بكثرة مؤخرا فى الولايات المتحدة.