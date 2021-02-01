جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، فى بيان لها، إن القوات توجهت إلى مركز تسوق "فوكس ريفر" بالولاية عقب ورود بلاغات عن إطلاق نار فى المكان، لافتة إلى أن مطلق النار غادر المركز التجارى قبل وصول القوات، حيث لا يزال طليقا.
جدير بالذكر، أن هذا الحادث هو حلقة جديدة فى سلسلة حوادث إطلاق النار، والتى انتشرت بكثرة مؤخرا فى الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الأمريكية : مقتل شخص وإصابة آخر فى إطلاق نار بـ مركز تسوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.