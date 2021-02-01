أول تعليق من الخارجية الأمريكية بعد قرارات جيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقالت "الخارجية"، فى بيان لها، إنها تطالب جيش ميانمار بإحترام إرادة الشعب وفقا للانتخابات والتراجع عن الإجراءات التى اتخذها بشكل فورى. انقلاب جيش ميانمار جدير بالذكر، أن جيش ميانمار، أعلن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تولى السلطة فى البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام، عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة والمستشارة وكبار قادة ميانمار. ووفقا لمحطة تابعة للجيش فى ميانمار، تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوى.

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