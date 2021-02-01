بسبب اتفاق التطبيع مع إسرائيل.. ترشيح صهر ترامب لجائزة نوبل للسلام

كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، عن ترشيح كلا من مستشار البيت الأبيض السابق وصهر ترامب، جاريد كوشنر، ونائبه آفي بيركوفيتش، لجائزة نوبل للسلام، لدورهم في التفاوض على تطبيع إسرائيل مع عدد من الدول العربية.

ورشح المحامي الأمريكي آلان ديرشويتز، بصفته أستاذا فخريا في كلية الحقوق جامعة هارفارد، كوشنر وآفي للحصول على هذه الجائزة.

ولعب كلا من كوشنر وبيركوفيتش، دورا كبير في توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وتم الإعلان عن هذه الصفقات خلال 4 أشهر فقط، من أغسطس 2020 إلى ديسمبر من نفس العام.

ومن جانبه، قال كوشنر في بيان إنه تشرف بترشيحه للجائزة التي ستمنح في أكتوبر.