ارتفاع ضحايا الهجوم على فندق بالعاصمة الصومالية إلى 9 قتلى

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، إلى 9 قتلى.
فيما أنهت قوات الامن الصومالية الحصار الذي فرضته حركة الشباب الإرهابية على الفندق في العاصمة مقديشو.
وكانت حركة الشباب الإرهابية قد حاصرت فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، كما قتلت عدد من الاشخاص.
وذكر شهود عيان أنه جرى سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية، قبل أن يتبين أنه هجوم من حركة الشباب.
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