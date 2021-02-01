كيفية تفعيل ابشر من الجوال 1442 وتفعيل أبشر عبر مكاتب التفعيل

كيفية تفعيل ابشر من الجوال 1442 يلجا أليها الكثير في المملكة لتفعيل الخدمة على الجوال لتكون اكثر سهولة في التعامل مع خدمات ابشر المتاحة الكتروانيا للجميع، وتعد ابشر من اهم المنصات الالكتروانية التي تخدم الملايين من مواطنين المملكة في الكثير من الاستعلام عن خدمات المتاحة من ابشر، واضبح متاح تفعيل حساب الفرد من خلال ابشر ساعدت الكثير في توفير الوقت والمجهود المبذول في الذهاب إلى مكاتب الجوزات وغيرها للإنهاء الإجراءات خاصة في ظل الظروف الحالية التي تسعى إلى تقليل الازدحام في المكاتب وأيضا تسعى المملكة إلى تحويل التعامل الكتروانيا في إنهاء جميع الخدمات بما يتوافق مع روية 2030.كيفية تفعيل ابشر من الجوال 1442
- الاتصال مباشر على الرقم 920003344
- ستواصل معك أحد موظفي خدمة العملاء.
- قم بتزويد الموظف بالرقم السري ورقم العميل.
- قم بالضغط على خدمات أبشر وهي رقم 5.
- قم بالتأكيد من خلال النقر على 4.
- سوف يتم تفعيل الحساب بعد الاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالمستخدم.
- الدخول على موقع أبشر الرسمي.
- الضغط على مراكز التسجيل والتفعيل المتوفرة أسفل الشاشة.
- قم بالضغط على موظفو مكتب التفعيل.
- الدخول على قائمة موظفي الأحوال والجوازات.
- يتم تحديد المنطقة التي تريد تفعيل الحساب بها.
- ظهور جدول به عناوين وأماكن تفعيل الحسابات.
- قم بالذهاب لأقرب مكتب في المكاتب المعروضة وتفعيل الحساب.
- الدخول على موقع أبشر الرسمي.
- اختيار أبشر أفراد.
- يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار تفعيل الخدمة من خلال البنوك.
- يتم إدخال اسم البنك الجديد الذي ترغب فيه.
- يتم تفعيل الحساب باستخدام الصراف الألي أو الهاتف المصرفي الخاص بك.
- الضغط علي إرسال ليتم إجراء عملية التفعيل.
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.
- ثم الضغط على تسجيل مستخدم جديد.
- كتابة رقم الهوية المكون من 10 أرقام في البطاقة الوطنية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
- كتابة عنوان البريد الإلكتروني وكتابة البريد الإلكتروني من جديد للتأكيد.
- اختيار اللغة وكتابة رقم الجوال الخاص بك.
- يجب التأكد من كتابة البيانات السابقة والضغط موافق للتأكيد.
- يرسل لك الموقع رمز تأكيد التسجيل على رقم الجوال الخاص من خلال رسالة نصية.
- تأكيد طلب التسجيل وكتابة كافة البيانات بكتابة رمز التأكيد الذي تم إرساله على الجوال وكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- الضغط على موافق .
والجدير بالذكر أن ابشر لاغني عنه في المملكة العربية السعودية لكونه يوجد علية اغلب الخدمات الالكتروانية المتاحة لجميع المواطنين وتعمل منصة ابشر على تخفيف الضغط على أعداد المراجعين في إدارة الجوازات بتقديم خدمات الكتروانية كتجديد جواز السفر عبر منصة ابشر دون النظر للمدة المتبقية واستلامه من البريد السعودي وغيرها الكثير الذي سهل الأمر على المتقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تفعيل ابشر من الجوال 1442 وتفعيل أبشر عبر مكاتب التفعيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.