بايدن يجتمع مع أعضاء الشيوخ الجمهوريين لمناقشة خطة الإغاثة من كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سيناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن بايدن تحدث مع كولينز، التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع.

وقالت بساكي: "تحدث الرئيس مع السيناتورة كولينز، ودعاها بالإضافة إلى موقعي الرسالة الآخرين للحضور إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من هذا الأسبوع من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".

وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.

وقال الجمهوريون إن خطتهم تتقاطع مع دعوة بايدن زيادة التمويل للدفع بالتطعيم واختبارات كورونا بالإضافة إلى دعم المدارس ومراكز رعاية الأطفال، لكنهم أشاروا إلى أن خطتهم ستشمل المزيد من المساعدة المستهدفة للأسر المحتاجة وتمويلا إضافيا للشركات الصغيرة.