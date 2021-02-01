ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 2400 حالة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 2400 حالة حتى الآن.
وأضافت القناة الإسرائيلية أنه تقرر إغلاق كتيبة قتالية كاملة على خلفية تفشي الفيروس فيها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع الإصابات بالفيروس بين صفوفه بكورونا إلى 2400 إصابة، وخضوع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي.
وبحسب القناة، اكتشف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة الماضية "عددا من بؤر التفشي الخطيرة في عدة قواعد عسكرية بأنحاء البلاد، أدت إلى إغلاق كتيبة قتالية كاملة".
وقرر الجيش الإسرائيلي تجنيد العشرات من قوات الاحتياط، وذلك بدلا من المصابين.
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