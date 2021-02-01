طريقة تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1442 حساب ولي أمر الطالب

ننشر طريقة تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1442 من حساب ولي الأمر الشخصي، حيث أصدرت وزارة التعليم عام التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 الذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م وفق التقويم الدراسي السعودي المُعدل، وقد أرفقت الوزارة في التعميم (فترات التسجيل في نظام نور للطلاب – أعمار الطلاب – شروط القبول – رابط التسجيل).

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1442

يتم منح صلاحية التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور وقادة المدارس، حيث يتيح النظام التعليمي بالمملكة العربية السعودية إمكانية تسجيل طالب جديد في نظام نور من خلال الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر 1442 أو من خلال حساب مستخدم قائد المدرسة.

ويتم عن طريق حساب القائد تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالإنابة عن ولي الأمر الذي ليس لديه القدرة على تسجيل الأبناء، كما يتم من خلاله أيضاً تسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق مستخدم قائد المدرسة، وقد م حصر هذه الحالات في دليل القبول والتسجيل الصادر عن الوزارة.

ومن يرغب في التعرف على كافة التفاصيل الواردة في تعميم تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي من حيث الأعمار والفترات والشروط وروابط التسجيل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر

يتم تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ من خلال ابتاع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكن إجمالها في التالي:

دخول نظام نور المركزي ( noor.moe.gov.sa ).

). تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة السر).

النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”.

تسجيل طالب جديد.

تعبئة رقم هوية الطالب أو رخصة الإقامة.

اختيار صلة القرابة.

رقم الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة لولي الأمر.

اختيار جنسية الطالب.

تعبئة تاريخ الميلاد ثم تسجيل.

استكمال كافة البيانات، ومن المهم إضافة رقم الجوال لولي الأمر وبريد إلكتروني خاص به.

تعبئة معلومات المدرسة (نوع المدرسة – إدارة التعليم – مكتب التعليم – اختيار المدرسة.

يمكن التسجيل في المدرسة الممتلئة على مقاعد الانتظار بعد اختيار مدرسة بديلة تكون قريبة من المنزل.

تفعيل التعهد ثم “تسجيل”.

رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لاستخراج النتائج (noorresults.moe.gov.sa).

ويجب الاحتفاظ باسم المستخدم لكي يتمكن ولي الأمر من الدخول إلى نظام نور المركزي، ثم النقر على “حفظ”، ويمكنكم التعرف على كافة الخطوات بالتفصيل من خلال شرح وافي بدايةً من مرحلة تسجيل ولي أمر جديد وحتى اكتمال عملية التسجيل بنجاح من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

بدء التسجيل في نظام نور

وفقاً للخطة الزمنية المقررة من جانب وزارة التعليم عام لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443، فقد بدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل في النظام للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة وفق الموعد التالي:

بدأ التسجيل اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة متاحاً حتى تاريخ 24 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 6 فبراير 2021م.

طريقة تسجيل طالب جديد من الجوال

قمنا بتوفير خطوات تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور من الجوال للتيسير على أولياء الأمور الغير متاح لديهم لاب توب أو جهاز كمبيوتر، حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بسهولة من خلال الفيديو التالي:

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة السر في نظام نور

يمكن لولي الأمر الدخول إلى موقع نظام نور المركزي لإعادة تعيين كلمة السر أو اسم المستخدم، وذلك في حال فقدان البيانات الشخصية للدخول، حيث يتم إعادة الضبط مرة أخرى عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ومن يرغب في دخول موقع نظام نور ولي أمر الطالب المركزي للتسجيل ومتابعة الأبناء، أو الحصول على رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لاستخراج نتائج الطلاب 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الروابط الرسمية المرفقة بالمقال عبر ثقفني.