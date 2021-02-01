قيمة راتب ساند للنساء المتعطلات عن العمل في السعودية

قيمة راتب ساند للنساء من الأمور الهامة التي يحتاج الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية إلى معرفتها ويبحث عنها الكثير بشكل يومي وتوفر المملكة العربية السعودية تعويض النساء اللذان تعطلان عن العمل وتعويضهم كما تفعل أيضا مع الرجال فإن نظام التعطل لا يفرق بين الرجال والسيدات لذلك يحتاج الكثير من السيدات إلى معرفة ما هو الراتب الذي سوف يحصلون عليه من خلال ساند ضد التعطل عن العمل.

ساند للمتعطلين عن العمل

ويعد نظام ساند هو نظام تأمين يساعد المواطنين العاطلين عن العمل وذلك من أجل تقديم مساعدات مالية حتى يحصلون على عمل جديد مرة أخرى ويأتي هذا الدعم من جانب الحكومة السعودية من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين وحل مشاكل الأسرة خاصة بعد الأزمة التي تمر بها البلاد، من أهم استحقاق المرأة للحصول علي راتب ساند هو أن تكون المراة تقوم بدفع اشتراك الشهري الذي يمثل 1% من الراتب الذي كانت تتقاضة من عملها وفي هذة الحالة يحق لها الاستفادة من ساند ضد التعطل والحصول علي راتب حتي تحصل علي عمل جديد.

في البداية يتم صرف راتب للنساء لمدة ثلاث شهور وبعد ذلك تقوم الحكومة السعودية بتخفيض مبلغ الراتب للنصف لمدة عام كامل حتى تستطيع السيدة العثور على عمل جديد في هذه الفترة ويكون الراتب الخاص بـ ساند في الثلاث شهور الأولي لا يقل عن 2000 ريال سعودي ولا يزيد راتب ساند عن 9000 ريال سعودي.

خطوات الإستعلام عن ساند للنساء

توفر التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين وأبرزها هي نظام ساند والذي بدورة مساعدة جميع المتعطلين عن العمل من سيدات ورجال ولا يوجد اختلاف في الراتب المستحق للرجال والنساء ويمكن للنساء الاستعلام عن ساند من خلال أتباع الخطوات الآتية وهي: