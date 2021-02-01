ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق بمقديشو إلى 9 أشخاص

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الشرطة الصومالية، إن تسعة توفوا فى هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو أمس الأحد، مشيرا إلى أن قوات الأمن أنهت الهجوم الذى شنه مقاتلو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وانفجرت سيارة ملغومة مساء الأحد، تبعها إطلاق نار بين مسلحى الحركة وقوات الأمن فى فندق أفريك، واستمر القتال حتى صباح اليوم الإثنين.
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