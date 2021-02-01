عاجل.. انفجار يستهدف سيارة مسؤول كبير فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "طلوع" الأفغانية، فأن الانفجار وقع فى حوالى الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد، مشيرة إلى أن شرطة العاصمة كابول أكدت وقوعه ولكن دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
وقال أقارب نبيزادا، إنه كان داخل السيارة وبرفقته اثنين من أبنائه عندما وقع الانفجار الذى لم تعلن أى جهة أو جماعة مسؤوليتها عنه حتى الآن بما فى ذلك حركة "طالبان".
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