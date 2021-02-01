عاجل.. إغلاق جميع البنوك فى ميانمار على خلفية الانقلاب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صادر عن اتحاد المصارف، تقرر إغلاق البنوك مؤقتا "اعتبارا من الأول من فبراير" بعد اعتقال الجيش لقادة الحكومة.
وأعلن الجيش فى ميانمار حالة الطوارئ بعد اعتقال قادة بالحكومة من بينهم أونج سان سو كى، بعد فوزها بالانتخابات التى جرت فى البلاد.
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