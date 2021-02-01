طلبت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد -19 المرشح لشركة "فالنيفا" لعام 2022، وفق ما قالت شركة الأدوية الفرنسية المصنعة للقاح اليوم الاثنين.
وذكرت الشركة في بيان أن هذا يرفع إجمالي طلبات بريطانيا إلى 100 مليون جرعة، بينما تحتفظ بخيارات 90 مليون جرعة أخرى بين 2023 و2025.
وتتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر.
وكانت المملكة المتحدة تمكنت من تطعيم أعداد قياسية من السكان، وتشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أن عدد التطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا ارتفع إلى 9 ملايين، علما أن حوالي 490 ألف شخص فقط تلقوا الجرعة الثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح ”فالنيفا” الفرنسي المحتمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.