أردوغان يواصل عدوانه.. قصف صاروخي تركي على ريف حلب بسوريا

يواصل النظام التركي اعتداءاته على سوريا، حيث قصفت قواته من قواعدها العسكرية إحدى المناطق بريف حلب الشرقي بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها والمتمركزة في منطقة السكرية بريف حلب الشرقي.
وأضاف المرصد في بيان له اليوم الاثنين، أن القصف التركي استهدف قرية الحوتة الخاضعة لسيطرة قوات جبهة الأكراد ليل الأحد-الاثنين، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري رصد في 13 يناير الماضي، استمرار المناوشات والقصف بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات “مجلس منبج العسكري ومجلس الباب العسكري” من جانب آخر.
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