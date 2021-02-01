وزير الإعلام اليمني: هجوم ميليشيات الحوثي على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني النقاب عن أن الهجوم على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية الصنع.

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الاخبارية - قائلا " مرور شهر على الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ إيرانية الصنع، دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم ".

وأضاف " هذا الهجوم مثل واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة، وكشف حجم بشاعتها وإجرامها ودمويتها، وأنها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وأفصح عن موقفها الحقيقي من السلام".

يذكر أن مطار عدن تعرض لهجوم إرهابي يوم 30 ديسمبر الماضي لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطارمما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وأصابة حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم".

وتعرض المطار لقصف بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة.