“الضمان الإجتماعي المقطوعة” موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل

تتوالى زيارات البحث من جانب الملايين من المواطنين السعوديين في هذه الأيام على محركات البحث على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 2021م، ومن الجدير بالذكر أن آخر دفعة قد تم صرفها للمواطنين المستحقين والمستفيدين من مقطوعة الضمان الإجتماعي كان خلال شهر يناير لعام 2019م، ومنذ ذلك الوقت والمواطنون يتابعون الموعد الرسمي الذي ستحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بفارغ الصبر، وتساعد المساعدة المقطوعة الكثير من المواطنين على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ُثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التسجيل في المقطوعة، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الكثير من الشروط على كل مواطن يريد التقدم والإستفادة من المساعدة المقطوعة، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومتوسط الراتب.

لا يقل عمره عن 35 عام.

لا يمتلك أي سجل تجاري.

وفي حال تحقق هذه الشروط يُمكن للمواطن التقدم إلى المساعدة المقطوعة والإستفادة منها.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذا اليوم الذي نكتب لكم فيه هذا المقال لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة، ولهذا نهتم بكتابة العديد من المقالات يومياً حتى نحيطكم علماً بكل أخبار المساعدة المقطوعة، وسنوضح لكم الموعد الرسمي لصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي فور الإعلان عنها على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت أو الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر.