بعد منشورات.. الفضة ترتفع إلى ذروة 6 أشهر

ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، الاثنين، لتصعد بما يصل إلى 7.4 بالمئة قرب ذروة 6 أشهر، بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس عند 28.99 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 5.3 بالمئة إلى 28.44 دولار، بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش.

وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، نحو 15 بالمئة منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة، في عمليات دفعت المراهنين على انخفاض الفضة لشراء المعدن لتغطية مراكز مدينة على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب.

وتظهر بيانات من صندوق آي.شيرز سيلفر ترست للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة أنه جرى تكوين 37 مليون سهم في يوم واحد، كل سهم يمثل أوقية من الفضة.

والشراء في صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يعزز أسعار الفضة عبر زيادة عدد الأسهم في الصندوق، مما يجعل مشغله يشتريالمزيد من المعدن لدعمه.

وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8 بالمئة إلى 1860.76 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1863.40 دولار.

وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1098.08 دولار، وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2253.64 دولار.