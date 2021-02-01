لإنصاف ذوي الاحتياجات.. البيت الأبيض يعتمدُ "لغة الإشارة"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن سيكون لديها مترجم إلى لغة الإشارة في كافة اللقاءات الصحفية.
واعتبرت بساكي، هذه الخطوة بمثابة سعي من إدارة بايدن إلى إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يستطيعوا متابعة أي إيجاز صحفي.
وأضافت أن بايدن ملتزم ببناء أميركا أكثر إدماجا، وبما يتيح لكافة الأميركيين أن يصلوا إليها، ومن بينهم الأميركيون من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم.
وجرت الإشارة إلى هذا المتحدث باسم هيثر فقط، ولم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل، وظهر بشكل افتراضي في أسفل الشاشة بينما كانت المتحدثة تدلي بالتصريحات.
وتأتي هذه الخطوة، فيما كانت الجمعية الوطنية الأميركية لفاقدي حاسة السمع، قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب بسبب عدم توفير خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة خلال المؤتمرات الصحفية التي أقيمت حول وباء كورونا.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاض فيدرالي حكما يأمر إدارة ترامب بتوفير مترجم إلى لغة الإشارة، سواء بشكل حضوري أو افتراضيا.
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