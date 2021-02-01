إيكاردي.. خسارتان في نفس اللحظة "في الملعب والمنزل"

وقع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، ضحية سرقة محتويات من منزله الكائن في منطقة نويي سور سين في العاصمة باريس بقيمة 400 ألف يورو، وذلك خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي، بحسب ما أشارت مصادر مقربة منه.
وقال المصدر مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية "تنبه المحيطون (باللاعب) إلى أشياء مبعثرة ومفقودة".
وأضاف أنه "تمت سرقة مجوهرات، ساعات، وملابس فخمة، هذه الاشياء تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو"، من دون الكشف عن التفاصيل حول عملية السرقة.
وفتحت محكمة نانتير تحقيقاً بالحادثة، وأوكلت الملف إلى فرقة مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.
وكان إيكاردي التحق بصفوف باريس سان جرمان قادماً من إنتر ميلانو الإيطالي على سبيل الاعارة في سبتمبر عام 2019، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً في وقت لاحق.
وكان إيكادري شارك أساسياً في صفوف تشكيلة سان جرمان التي سقطت أمام لوريان 2-3 في الدوري الفرنسي الأحد، في أول خسارة رسمية لمدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
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