عاجل.. جيش ميانمار يتعهد بإجراء انتخابات جديدة ونقل السلطة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الجيش فى ميانمار، نفذ مساء أمس، انقلابا مبررا إياه بأنه "كان ضرورى للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التى جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد فى نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سو تشي.

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