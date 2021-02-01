عاجل.. زلزال قوى يضرب تركيا

جدة - نرمين السيد - وتعرضت تركيا فى 19 أغسطس عام 1999، إلى زلزال مدمر ضرب منطقة مرمرة لمدة 45 ثانية، وبلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر، واعتبر أسوأ كارثة زلزالية فى تاريخ تركيا الحديث.
وأسفر الزلزال عن مقتل ما يزيد عن 17 ألف شخص، وتضرر أكثر من 285 ألف مبنى وتشريد 600 ألف.
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