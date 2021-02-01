زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جزيرة ليسبوس اليونانية

قال معهد أثينا للجيوديناميكا إنه رصد زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على جزيرة ليسبوس شمال شرقي اليونان على مسافة 46 كيلومترا جنوب غربي بلدة ميثيمنا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وقال المعهد إن الزلزال رصد على عمق 12.5 كيلومتر في الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش.
وقالت إدارة الإطفاء إنه لم ترد على الفور تقارير عن خسائر أو أضرار.
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