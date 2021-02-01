وزير الخارجية الأمريكي يدعو قادة ميانمار العسكريين لإطلاق سراح المعتقلين واحترام إرادة...

أعرب وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين عن قلقه العميق بشأن الاعتقالات في ميانمار، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
ودعا بلينكن القادة العسكريين في بورما - مستخدما الاسم السابق لميانمار - إلى إطلاق سراح جميع المسئولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، واحترام إرادة الشعب كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة.
وأكد الوزير الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما ، في تطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية.
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