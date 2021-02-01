فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان يزور مراكز السيطرة على الأمراض

زار فريق تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول جائحة فيروس كورونا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في منطقة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر تفشي المرض في أواخر عام 2019.
وأمضت مجموعة العلماء حوالي 4 ساعات ونصف الساعة في أطول زيارة للموقع منذ استكمال أسبوعين من الحجر الصحي يوم الخميس، ولم تتحدث المجموعة إلى الصحفيين.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن زيارات المجموعة ستقتصر على تلك التي ينظمها مضيفوهم الصينيون وليس لديهم اتصال بأفراد المجتمع بسبب القيود الصحية.
وزارت المجموعة حتى الآن المستشفيات حيث تم الكشف عن حالات مبكرة من العدوى، كما زارت سوقي هوانان للمأكولات البحرية المرتبط بالعدوى الأولية، وبايشاو لبيع المواد الغذائية بالجملة.
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