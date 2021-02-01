زعيمة ميانمار تدعو شعبها إلى عدم القبول بالانقلاب العسكري

دعت الزعيمة البورمية أونج سان سو كي، التي اعتُقلت الاثنين خلال انقلاب قاده الجيش، الشعب إلى عدم القبول بالانقلاب العسكري.
ونشر حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن الزعيمة "تركت هذه الرسالة للشعب"، بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة.
في المقابل تعهد قادة جيش ميانمار بإجراء انتخابات جديدة، وتحقيق انتقال للسلطة.
وكان الجيش قد استولى على السلطة، في وقت مبكر الاثنين، بعد إطاحة حكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.
وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
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