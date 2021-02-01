على خلفية قضية نافالني.. طلب خاص من فرنسا لـ ألمانيا

دعت فرنسا، اليوم الاثنين، ألمانيا إلى التخلي عن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا، وذلك ردا على اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني في بلاده.
وقال كليمان بون، وزير الدولة للشؤون الأوروبية في "راديو فرنسا" الدولي: "لقد قلنا مرارا وتكرارا في هذا الموضوع أننا لدينا شكوك كبيرة بشأن هذا المشروع".
ووفقا لمنظمة "او في دي" غير الحكومية المتخصصة في مراقبة المظاهرات، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 5289 شخصًا في 88 مدينة روسية أمس الأحد، في موسكو (1712) وسانت بطرسبرج (1164). وهو رقم قياسي "في تاريخ روسيا الحديثة".
وطالبت احتجاجات جديدة بالإفراج عن أليكسي نافالني الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في روسيا يوم الثلاثاء ويواجه ثلاث سنوات في السجن.
وعاد الناشط المناهض للفساد والعدو اللدود للكرملين، أليكسي نافالني (44 عامًا)، إلى روسيا في 17 يناير بعد شهور من التعافي في ألمانيا بسبب عملية تسميم، حيث يتهم الرئيس فلاديمير بوتين وأجهزة الأمن الروسية بالمسؤولية عن ذلك.
وتأججت الاحتجاجات أيضًا من خلال نشر تحقيق أجراه فريقه حول اتهام الرئيس فلاديمير بوتين بالربح من "قصر" ضخم على شواطئ البحر الأسود، وهو ما ينفيه.
وتم اعتقال أكثر من 4000 شخص وفتح حوالي 20 قضية جنائية في المظاهرات السابقة يوم السبت الماضي.
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