“أنا الزعيم” موعد مباراة الهلال وأبها القادمة في الدوري السعودي 2021/02/04 والقناة الناقلة

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي، في أطار مباريات الجولة 17 من الدوري، والتي يحاول بطل الدوري والكأس السعودي العام الماضي نادي الهلال نسيان مباراة السوبر الماضية أمام الغريم التقليدي نادي النصر والتي خسرها بنتيجة كبيرة 3 – صفر، من خلال الفوز بها وعودة الروح العالية للفريق، المباراة في أطار مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم، والتي يستضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وتنقل المباراة من خلال قناة الرياضية السعودية، المباراة هامة للزعيم والفوز بها يعيد الفريق إلي توازنه والعودة به إلي صدارة الترتيب، الذي يحتله قبل المباراة فريق الشباب السعودي برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال.

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الهلال وأبها يوم الخميس القادم الموافق 4 من فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية الأولى، ولم يتحدد معلق المباراة حتى الآن.

الهلال السعودي : يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة، حقق الزعيم الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 23 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف، ويسعى للعودة إلي القمة من خلال الثلاث نقاط في مباراة أبها. نادي أبها السعودي : يحتل المركز التاسع في الجدول برصيد 21 نقطة، بعد لعب 16 مباراة، حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدف وسكنت شباكه 24 هدف، ويأمل في أستغلال حالة الهلال النفسية السيئة، والفوز للتقدم في الترتيب خاصة أن أندية ” القادسية، الوحدة، النصر” الذين يسبقونه في الترتيب بنفس عدد النقاط 21 نقطة، ولكن فارق الأهداف لصالح الفرق السابق ذكرها.

موقف الفريقين في الدوري قبل المباراة