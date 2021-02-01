أجرى المبعوث الأميركي الخاص لملف التغير المناخي في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جون كيري مباحثات مع المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر.
ووصف كيري المباحثات مع سلطان الجابر بأنها "ممتازة". وقال كيري في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "أتطلع إلى تعاون مثمر في التكنولوجيا والاستثمار والقيادة الإقليمية، حيث نعمل معا لضمان اتخاذ إجراءات عالمية لإزالة الكربون".
وتأتي هذه المباحثات بعد لقاء جون كيري مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اتفقا فيه على استراتيجية الولايات المتحدة للتغير المناخي، التي تعتبر في صلب السياسة الخارجية الأميركية.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عين في نوفمبر الماضي، سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" مبعوثا خاصا لتغير المناخ لتمثيل الإمارات في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي باعتباره ملفا حيويا على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحثات أميركية إماراتية بشأن التغير المناخي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.