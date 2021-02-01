عاجل.. تركيا والفصائل الموالية لها تقصف مواقع فى ريف حلب

جدة - نرمين السيد - وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان رصد، فى 23 يناير الماضى، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتى جهبل والمشيرفة شرقى عين عيسى، إثر محاولة الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية.
وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قريتى جهبل ومشيرفة على الطريق الدولى "m4" شرقى صوامع عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تزامنًا مع أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على تلك المحاور.
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