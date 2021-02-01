عمان تسجل 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إن أعداد المصابين بكورونا فى المشافى تضاعفت فى أقل من أسبوعين رغم قرار اللجنة العليا بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 134 ألفا و326 حالة، والوفيات 1529 حالة.