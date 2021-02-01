جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات تصويتًا على المرشحين للمناصب الثلاثة فى المجلس الرئاسى ورئاسة الوزراء، وفقا لخارطة الطريق التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسى فى تونس منتصف نوفمبر 2020. وهذه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة هى سلطة مؤقتة، سيكون منوطا بها قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات فى 24 من ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بدء الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسى الليبى فى جنيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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