روسيا تسجل أدنى مؤشر في الإصابات بكورونا منذ نهاية أكتوبر

سجلت روسيا اليوم الاثنين 17648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 28 أكتوبر الماضي، فيما بلغت الحصيلة 3 ملايين 868087 حالة.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 زاد بواقع 437 حالة (مقابل 485 أمس)، ما رفع الرقم الإجمالي إلى 73619 وفاة.
وحسب بيانات المركز، فإن 18169 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين 3 ملايين 318173، مع بقاء 476295 حالة نشطة.
وواصلت معدلات الإصابة في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ انخفاضها، حيث سجلت موسكو 2037 حالة جديدة اليوم مقابل 2284 أمس، مع تراجع الوفيات اليومية أيضا من 66 إلى 61.
بدورها، رصدت بطرسبورغ 1860 إصابة مقابل 2160 في الإحصائية السابقة، إلا أن عدد الوفيات الجديدة في المدينة ارتفع من 47 أمس إلى 53 اليوم.
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