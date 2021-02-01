سلطنة عمان: 96 حالة مشتبه في إصابتها بالسلالة المتحورة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الاثنين، عن وجود 96 حالة اشتباه بإصابتها بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "الرؤية" العمانية، قالت مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة، أمل المعنية، إن 96 حالة مشتبه بإصابتها بالطفرات الجينية الجديدة بفيروس كورونا.

وأضافت المعنية، أن السلطنة تضع في الحسبان عند التعاقد مع الشركات المنتجة للقاحات أن تغطي السلالات المنتشرة في هذا الوقت.

وأشارت إلى أن اللقاحين الموجودين الآن في السلطنة يغطيان وفق الدراسات العلمية السلالات الجديدة ولا تؤثر على فاعلية اللقاح.

ومن جانبه، قال وزير الصحة العماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، إن أكثر السلالات الجديدة المنشرة حاليًا لفيروس كورونا في العالم هي السلالة البريطانية.

وأكد أن لدى السلطنة امكانات متقدمة للكشف عنها سواء بمختبرات وزارة الصحة أو جامعة السلطان قابوس أو جامعات القطاع الخاصز

وأشار إلى أن إغلاق مطارات السلطنة "قيد الدراسة والنقاش" من قِبل اللجنة الفنية، معربًا عن أمله ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية.