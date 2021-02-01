خط ساخن للتواصل.. تفاصيل جديدة عن وصول لقاحات كورونا إلى لبنان

كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا في لبنان، الدكتور عبد الرحمن البزري، تفاصيل جديدة عن وصول اللقاحات إلى البلاد، بعد الإعلان في وقت سابق عن خطة الحملة الوطنية للتطعيم.

وقال البرزي في تصريحات إلى "صوت كل لبنان"، إنه من المقرر أن تصل اللقاحات إلى بيروت في 15 فبراير الجاري، ومن المرتقب وصول "استرازينيكا" قبل نهاية الشهر كما حدد في الخطة، لافتا إلى وجود مشكلة في العالم بوصول اللقاحات.

وأكد البرزي أن نسبة الإقبال على التلقيح ليست فقط مقبولة بل مرتفعة، نظرا لوجود منصات خاصة بالقطعات.

وعن شكوى بعض المواطنين من هم من كبار السن بشأن عدم إمكانية التسجيل عبر المنصة، أوضح البزري أنه سيتم وضع خط ساخن خاص باللقاح خلال أيام.

وعن شمول اللقاح السلالة الجديدة، أشار إلى أن الطريقة الأفضل هي التلقيح المجتمعي، مؤكدا أن أول من سيأخذ اللقاح هم العاملون في القطاع الصحي وفق ترتيب يأخذ في الاعتبار نوع عملهم، فضلا عن المسنين في الوقت نفسه، ثم يتم اكتمال البروتوكول الذي تم وضعه.