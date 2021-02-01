ستيفاني وليامز: أحرزنا تقدما في مسار المصالحة الوطنية الليبية

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز إن كل المرشحين للمجلس الرئاسي في ليبيا سيقدمون أنفسهم اليوم، مؤكدةً وجود قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "أحرزنا تقدما كبيرا في مسار المصالحة الوطنية الليبية".

وتابعت: "الشعب الليبي لديه فرصة اختيار سلطة تنفيذية وفق خارطة الطريق المعتمدة في تونس، ونرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية بليبيا".

واستطرد المبعوثة الأممية: " يجب علينا إنهاء الانقسامات المؤسسية في ليبيا ووضع مصلحة الشعب هناك فوق كل شيء".