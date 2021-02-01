قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز إن كل المرشحين للمجلس الرئاسي في ليبيا سيقدمون أنفسهم اليوم، مؤكدةً وجود قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "أحرزنا تقدما كبيرا في مسار المصالحة الوطنية الليبية".
وتابعت: "الشعب الليبي لديه فرصة اختيار سلطة تنفيذية وفق خارطة الطريق المعتمدة في تونس، ونرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية بليبيا".
واستطرد المبعوثة الأممية: " يجب علينا إنهاء الانقسامات المؤسسية في ليبيا ووضع مصلحة الشعب هناك فوق كل شيء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستيفاني وليامز: أحرزنا تقدما في مسار المصالحة الوطنية الليبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.