توفر 100 مليار دولار.. تقنية سعودية جديدة للكشف المبكر عن السرطان

كشف مسؤول طبي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن تقنية جديدة للكشف المبكر عن السرطان ستساهم في توفير أكثر من 100 مليار دولار في العالم.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قال خالد الصالح، رئيس قسم الأورام بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود بالسعودية، إن هناك مشروعا بحثيا للكشف المبكر عن السرطان باستخدام الليزر، سيوفر أكثر من 100 مليار دولار في العالم.
وأوضح الصالح، أن التقنية الجديدة "ستوفر وسيلة جديدة لقراءة الأنسجة السرطانية بشكل دقيق ومبتكر، ومن ثم الحصول على بصمة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وأضاف رئيس قسم الأورام أن هذا الأمر "سيسهل من عملية الكشف عن أي تغير في الدم".
ومن جانبه، كشف المشرف على مختبر العلوم (الأوتو ثانية) بالجامعة نفسها، عبدالله الزير، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي تنفذه الجامعة للكشف المبكر عن السرطان باستخدام الليزر، موضحا أن: " البحث معني بتقنية (أوتو ثانية)، التي تعتمد على بث موجات الليزر واستقبالها للحصول على رسم جزيئات الدم".
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