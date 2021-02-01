ستيفانى وليامز: الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا فى مسار المصالحة الوطنية ونسعى لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية".
وأضافت وليامز، أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل، إذ لدينا قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسى والحكومة، جميعهم سيقدمون أنفسهم اليوم.
وأكدت وليامز، أن عملية اختيار السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة وشفافة، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق سيادة القانون ومواجهة الفساد وإنهاء الانقسام فى المؤسسات الليبية.
واختتمت المسؤولة الأممية بالقول، إن "الأمم المتحدة ستحترم قرارات الحوار السياسى الليبي"، مؤكدة على رفض أى تدخلات أجنبية فى الشأن الليبى.
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