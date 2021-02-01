عاجل.. استقالة نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله

جدة - نرمين السيد - وأكد الجارالله، أنه تقدم باستقالته تطبيقا للمرسوم الصادر بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير. وأصدر وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، قرارا بقبول استقالة الجارالله، وتكليف السفير جمال الغانم بأعماله بالوكالة.

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