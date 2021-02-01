بريطانيا تدين الانقلاب فى ميانمار وتصف اعتقال سوكى بغير القانونى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون– فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات "تويتر": "يجب احترام تصويت الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين". وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة فى انقلاب على حكومة أونج سان سوكى التى اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية فى مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مبررا الأمر بأنه "كان ضرورى للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التى جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد فى نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سو تشي.

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