قرار للحكومة السورية بشأن بنزين السيارات الخاصة

قررت الحكومة السورية ممثلة في وزارة النفط، وسط الأجواء الاقتصادية المتعثرة التي تمر بها الدولة العربية، تقليل النسبة المدعمة من الوقود والمقدمة للسيارات الخاصة للمواطنين، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وأعلنت الوزارة عن كميات البنزين المباعة بسعرٍ مدعوم للمواطنين لتشغيل سياراتهم الخاصة انخفضت من 100 لتر في الشهر إلى 75 لترًا.

وذكرت الوزارة أن "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) قامت بنقل 25 لترا من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة إلى الشريحة غير المدعومة بحيث تصبح المخصصات 75 لترا مدعوم و125 لترا غير مدعوم.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء لا يرافقه تغيير في الكميات الإجمالية للسيارات الخاصة أو كميات التعبئة والمحددة بأربعين لتر كل 7 أيام، كذلك ليس هناك أي تغيير على مخصصات السيارات العامة.

وارتفعت أسعار البنزين مؤخرا بمقدار 25 ليرة لكل لتر، ليصبح سعر لتر البنزين المدعوم 475 ليرة، وغير المدعوم 675 ليرة، وذلك وسط أزمة يعانيها السوريون في الحصول على الوقود الذي قد ينتظرون لأجله ساعات لملئ خزانات سياراتهم.