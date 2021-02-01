روسيا توصي رعاياها في ميانمار بتخزين المستلزمات وتجنب السفر

أوصت السفارة الروسية في ميانمار المواطنين الروس المقيمين في البلاد باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تجنب السفر في جميع أنحاء البلاد والأماكن المزدحمة، وتخزين المواد الغذائية والضروريات والأدوية؛ وذلك عقب إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
ودعت السفارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى تجنب التقاط مقاطع فيديو أو صور للأفراد العسكريين وأجهزة إنفاذ القانون.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام أن الجيش اعتقل مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت في الصباح الباكر.
وكان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بقيادة سو كي أعلن فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في البلاد يوم 8 نوفمبر، وهي الثانية منذ نهاية الحكم العسكري في البلاد في عام 2011.
واتهم جيش ميانمار الحكومة بإجراء الانتخابات بطريقة احتيالية وتعهد الأسبوع الماضي بـ"اتخاذ إج
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