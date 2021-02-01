كويتي يحاول الانتحار في مكان عام بالساطور.. والشرطة تتدخل

قالت وسائل إعلام محلية كويتية إن مواطنا كويتيا حاول الانتحار في مكان عام بالساطور، ما أسفر عن إصابات شديدة في رأسه.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن رجال الأمن في محافظة الأحمدي بدولة الكويت ألقوا القبض على مواطن أصاب نفسه مرات عدة بساطور، حيث أحدث إصابات شديدة في رأسه.
وأضافت الصحيفة أن "بلاغا ورد إلى السلطات الأمنية يفيد بحمل شخص لساطور بممشى منطقة الظهر، وهو ملطخ بالدماء ويضرب نفسه به".
وانتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة، حيث تمكنوا من السيطرة على المواطن بعد التفاوض معه، وتبين أنه من مواليد 1990، وتم تحويله إلى المستشفى وتسجيل قضية شروع بالانتحار.
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