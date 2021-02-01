بشروط.. طيران الإمارات تسير رحلات من بريطانيا إلى دبي في هذا الموعد

أعلنت طيران الإمارات، عن تسيير رحلات من مطار هيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة إلى دبي اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الشركة في تحديث جديد حول رحلاتها إلى المملكة المتحدة، إنه على المسافرين الراغبين بمغادرة المملكة على متن هذه الرحلات التأكد من أنّه مصرح لهم بالسفر بموجب أحدث القواعد الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، ومن استيفاء متطلبات السفر إلى وجهتهم النهائية.

وأضافت أنه وفقًا لتوجيهات بريطانيا، فإن خدمات الركاب بين دبي وجميع نقاط المملكة المتحدة في برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر، معلقة اعتبارًا من يوم 29 يناير حتى إشعار آخر.

وأبدت أسفها على قرار التعليق، مطالبة العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وأوضحت أنه يجب على المسافرين الراغبين في دخول المملكة المتحدة الرجوع إلى موقع الحكومة للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الدخول وترتيبات العزل والحجر الصحي عند الوصول.