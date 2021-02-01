برقيات تعازي من قادة الإمارات للعاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت فهد

بعث رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد عبد الرحمن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب الشيخ خليفة عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة نورة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الصبر والسلوان.

كما بعث حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن أمس الأحد، وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد عبد الرحمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الاثنين".

وأضاف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود هو الابن الثاني للأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود شارك مع عمه الملك عبد العزيز في جميع المعارك وهو شقيق الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن.