أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، عن رفضها مجددا موقف أمريكا من التظاهرات "غير الشرعية" التي تجتاح روسيا، ووصفه بأنه "غير مقبول".
وأكد الكرملين أن المحتجون على اعتقال نافالني "همجيون" والحوار معهم مستحيل.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد طالبت، أمس الأحد، الولايات المتحدة بوقف التدخل في شئون روسيا الداخلية، متهمة إياها بدعم المظاهرات الداعمة للمعارض المحتجز أليكسي نافالني.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "التدخل الأمريكي الفظ في الشئون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع الترويج المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن".
وأضاف البيان "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس".
وجاء ذلك بعدما عبّر وزير الخارجية الأمريكي، عن رفضه للممارسات التي تقوم بها السلطات الروسية بحق المعارضين، بعد عودة المعارض البارز أليكسي نافالني واشتعال المظاهرات بمجرد عودته إلى موسكو، قادمًا من ألمانيا مؤخرًا.
قال بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب روسيا بالإفراج عن المعتقلين بمن فيهم نافالني.
ووفقا لمنظمة "او في دي" الغير حكومية المتخصصة في مراقبة المظاهرات، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 5289 شخصًا في 88 مدينة روسية أمس الأحد، في موسكو (1712) وسانت بطرسبرج (1164). وهو رقم قياسي "في تاريخ روسيا الحديثة".
وطالبت احتجاجات جديدة بالإفراج عن أليكسي نافالني الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في روسيا يوم الثلاثاء ويواجه ثلاث سنوات في السجن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: الحوار مع أنصار نافالني مستحيل.. وموقف أمريكا "غير مقبول" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.