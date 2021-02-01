الكويت.. استقالة خالد الجارالله من منصب نائب وزير الخارجية

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، تقدم باستقالته من منصبه كنائب لوزير الخارجية. وقال الجارالله في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية إنه تقدم باستقالته تطبيقا للمرسوم الصادر بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير. وذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أصدر قرارا بقبول استقالة الجارالله، وتكليف السفير جمال الغانم بأعماله بالوكالة.

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