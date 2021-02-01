نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ستيفاني وليامز": الأمم المتحدة ستحترم قرارات الحوار السياسي الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، عن إحرازنا تقدم كبير في مسار المصالحة الوطنية الليبية.

وقالت ستيفاني وليامز، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن الأمم المتحدة ستحترم قرارات الحوار السياسي الليبي.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة، أن كل المرشحين للمجلس الرئاسي سيقدمون أنفسهم اليوم، مؤكدة أن عملية اختيار السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة وشفافة.

وتابعت وليامز: "لدينا قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة".