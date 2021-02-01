أخبار اليمن : أجواء باردة نسبية على 8 محافظات

أجواء باردة نسبية على 8 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الأجواء ستكون باردة على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع وتتراوح درجات الحرارة الصغرى مابين 02 -05 د.م .

ولفت المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين، شبوة، حضرموت، الجوف، ومأرب ؛وكذلك في المناطق الصحراوية و تتراوح درجات الحرارة الصغرى مابين 06-12 د.م أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وذكر أن الرياح ستكون نشطة إلى قوية على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب و قد تصل إلى أكثر من 26 عقدة وقد تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر و المسافرين إلى المحافظات الجبلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة

وحث المزارعين على حماية محاصيلهم من آثار البرودة ؛محذراً مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت عمران : 03.0 ؛ ذمار : 04.0 ؛صنعاء : 05.0 ؛ السدة-اب : 09.0 ؛اب : 09.4.

