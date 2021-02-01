الجامعة العربية: لدينا قرار يؤيد حقوق مصر والسودان فى مياه النيل

جدة - نرمين السيد - أكدت الجامعة العربية أن لديها قرارًا يؤيد حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، مطالبة إثيوبيا بالتعامل بعقلانية لضمان حقوق السودان ومصر فى تلك المياه، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.





وحول الأزمة الليبية، أكدت الجامعة أنه "يجب دعم الليبيين لتمكينهم من استكمال عملية الانتقال السياسى". يأتى هذا فيما أطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.

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